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Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект “Про столицю”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту схвалити у другому читанні законопроект про столицю з урахуванням правок. Рішення оголосив голова комітету Андрій Клочко на засіданні комітету, передає УНН.

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект “Про столицю”

Цитата

“Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні проекту закону “Про місто Київ, столицю України “№2143-3 схвалити його в другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій нардепа Віталія Безгіна, поданих із метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Ради”, - зачитав рішення голова комітету Андрій Клочко.

Деталі

Як заявив член комітету, депутат фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, законопроект повертає місцеве самоврядування, оскільки "ми йдемо шляхом створення при Київській міській раді власного свого, незалежного від центральної влади, від уряду виконавчого комітету, який очолює міський голова".

Він додав, що законопроект пропонує повернути місцеве самоврядування на рівень районів у Києві.

Нагадаємо

Законопроект про столицю №2143-3 “Про місто Київ – столицю України” Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

9 жовтня того ж року Комітет ВР підтримав створення робочої групи щодо закону про столицю.

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