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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект "О столице"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о столице с учетом поправок. Решение объявил председатель комитета Андрей Клочко на заседании комитета, передает УНН.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект "О столице"

Цитата

"Рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона "О городе Киев, столице Украины" №2143-3 принять его во втором чтении и в целом с учетом предложений нардепа Виталия Безгина, поданных с целью учета замечаний Главного юридического управления Аппарата Рады", - зачитал решение председатель комитета Андрей Клочко.

Детали

Как заявил член комитета, депутат фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, законопроект возвращает местное самоуправление, поскольку "мы идем путем создания при Киевском городском совете собственного своего, независимого от центральной власти, от правительства исполнительного комитета, возглавляемого городским головой".

Он добавил, что законопроект предлагает вернуть местное самоуправление на уровень районов в Киеве.

Напомним

Законопроект о столице №2143-3 "О Киеве - столице Украины" Верховная Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года.

9 октября того же года Комитет ВР поддержал создание рабочей группы по закону о столице.

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