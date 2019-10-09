Комітет ВР підтримав створення робочої групи щодо закону про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Народні депутати проголосували за створення робочої групи з опрацювання та підготовки до розгляду в другому читанні законопроекту "Про місто Київ - столицю України" на засіданні профільного парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 9 жовтня, передає кореспондент УНН.
"Переходим до наступного питання. Про робочу групу комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з опрацювання та підготовки до розгляду в другому читанні проекту закону України "Про місто Київ — столицю України". Реєстраційний номер 2143-3. Колеги, проектом передбачено створити робочу групу", - сказав голова комітету Андрій Клочко.
Співголовами робочої групи, з його слів, було запропоновано призначити голову комітету Андрія Клочка та голову підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення народного депутата Дмитра Гуріна. Заступниками співголів робочої групи визначено народних депутатів України Віталія Безгіна та Ганну Бондар. Контроль за виконанням рішення комітету покладено на його секретаря нардепа Дмитра Ісаєнка.
За створення робочої групи проголосував 21 член комітету.
Нагадаємо, за основу вищезазначений законопроект про столицю авторства Олександра Ткаченка, раніше підтриманий профільним комітетом, Рада проголосувала 3 жовтня.
Законопроект № 2143-3 передбачає створення Київського магістрату на чолі із міським головою.