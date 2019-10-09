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Комитет ВР поддержал создание рабочей группы по закону о столице

Киев • УНН

 • 12459 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Народные депутаты проголосовали за создание рабочей группы по разработке и подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О Киеве - столице Украины" на заседании профильного парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 9 октября, передает корреспондент УНН.

Комитет ВР поддержал создание рабочей группы по закону о столице

"Переходим к следующему вопросу. О рабочей группе комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по разработке и подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта закона Украины "О Киеве - столице Украины". Регистрационный номер 2143-3. Коллеги, проектом предусмотрено создать рабочую группу", - сказал председатель комитета Андрей Клочко.

Сопредседателями рабочей группы, по его словам, было предложено назначить председателя комитета Андрея Клочко и председателя подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения народного депутата Дмитрия Гурина. Заместителями сопредседателей рабочей группы определены народные депутаты Украины Виталий Безгин и Анна Бондарь. Контроль за выполнением решения комитета возложено на его секретаря нардепа Дмитрия Исаенко.

За создание рабочей группы проголосовал 21 член комитета.

Напомним, за основу вышеупомянутый законопроект о столице авторства Александра Ткаченко, ранее поддержанный профильным комитетом, Рада проголосовала 3 октября.

Законопроект № 2143-3 предусматривает создание Киевского магистрата во главе с городским головой.

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