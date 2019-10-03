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Законопроект про столицю передбачає створення Київського магістрату

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Підтриманий парламентом 3 жовтня законопроект про столицю №2143-3 передбачає створення Київського магістрату на чолі із міським головою, передає кореспондент УНН.

Законопроект про столицю передбачає створення Київського магістрату

Законопроект ухвалений за основу та передбачає, що Київський магістрат виконуватиме функції виконавчого органу Київської міської ради на чолі із столичним мером. Також передбачається відновлення районних рад у місті Києві як представницьких органів жителів районів Києва, розділення повноважень та розмежування посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

"У шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом, відповідно до пункту 2 цього розділу здійснити організаційно-технічні заходи, необхідні для формування і передання майна, майнових прав, активів, справ, матеріалів та іншої документації, від Київської міської державної адміністрації Київському магістрату та від районних у місті Києві державних адміністрацій до виконавчих органів районних у місті Києві рад у порядку, визначеному законодавством", - пропонується у законопроекті.

Мер столиці головуватиме на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Нагадаємо, Рада підтримала законопроект про столицю 3 жовтня.

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