Законопроект о столице предусматривает создание Киевского магистрата

Законопроект принят за основу и предусматривает, что Киевский магистрат будет выполнять функции исполнительного органа Киевского городского совета во главе со столичным мэром. Также предусматривается воозобновление районных советов в городе Киеве как представительных органов жителей районов Киева, разделение полномочий и разграничение должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

"В шестимесячный срок со дня вступления в силу данного закона, в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела осуществить организационно-технические мероприятия, необходимые для формирования и передачи имущества, имущественных прав, активов, дел, материалов и другой документации, от Киевской городской государственной администрации Киевскому магистрату и от районных в городе Киеве государственных администраций в исполнительные органы районных в городе Киеве советов в порядке, определенном законодательством", - предлагается в законопроекте.

Мэр столицы будет председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Напомним, Рада поддержала законопроект о столице 3 октября.