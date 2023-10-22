Словения ввела пограничный контроль на пунктах пропуска из Хорватии и Венгрии, чтобы предотвратить нападения экстремистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В субботу Словения разместила полицию на пунктах пересечения границы с Хорватией и Венгрией, восстановив тем самым пограничный контроль, чтобы предотвратить потенциальные угрозы безопасности. В результате на границе образовались очереди. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Правительство Словении в пятницу решило ввести временный пограничный контроль до 30 октября для улучшения внутренней безопасности.
Полиция была развернута на 14 пунктах пропуска на границе с Хорватией и Венгрией. Остальные 18 пунктов пересечения не будут иметь постоянного присутствия полиции.
Объясняя свое решение ввести пограничный контроль, правительство ссылалось на угрозы безопасности, которые могут исходить от, по его словам, «членов различных террористических и экстремистских движений и групп», которые движутся из районов вооруженных конфликтов и стремятся достичь Европы.
Также говорится о росте организованной преступности на западных Балканах.
Напомним
Италия временно приостановила действие шенгенских правил Европейского Союза в отношении открытых поездок, возобновив контроль на границе со Словенией на фоне обострения напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.