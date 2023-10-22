Словенія запровадила прикордонний контроль на пунтах пропуску з Хорватії та Угорщини, аби запобігти нападам екстремістів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У суботу Словенія розмістила поліцію на пунктах перетину кордону з Хорватією та Угорщиною, відновиши тим самим прикордонний контроль, щоб запобігти потенційним загрозам безпеці. Як наслідок на кордоні утворилися черги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Уряд Словенії в п’ятницю вирішив запровадити тимчасовий прикордонний контроль до 30 жовтня для покращення внутрішньої безпеки.
Поліція була розгорнута на 14 пунктах пропуску на кордоні з Хорватією та Угорщиною. Решта 18 пунктів перетину не матимуть постійної присутності поліції.
Пояснюючи своє рішення запровадити прикордонний контроль, уряд посилався на загрози безпеці, які можуть виходити від, за його словами, «членів різних терористичних і екстремістських рухів і груп», які рухаються з районів збройних конфліктів і прагнуть досягти Європи.
Також йдеться про зростання організованої злочинності на західних Балканах.
Нагадаємо
Італія тимчасово призупинила дію шенгенських правил Європейського Союзу щодо відкритих поїздок, відновивши контроль на кордоні зі Словенією на тлі загострення напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході.