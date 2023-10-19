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The Guardian

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Італія запроваджує контроль на кордоні зі Словенією через побоювання нападу екстремістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Італія в середу тимчасово призупинила дію шенгенських правил Європейського Союзу щодо відкритих поїздок, відновивши контроль на кордоні зі Словенією на тлі загострення напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході. Про це йдеться у повідомленні італійського уряду, передає УНН.

Італія запроваджує контроль на кордоні зі Словенією через побоювання нападу екстремістів

Цитата

«Інтенсифікація кризових гарячих точок на кордонах Європи, особливо після нападу на Ізраїль, фактично підвищила рівень загрози насильницьких дій також всередині Євросоюзу», — йдеться в заяві уряду.

«Призупинення дії Шенгенської угоди про вільне пересування в Європі стало необхідним... і я беру на себе повну відповідальність за це», — написала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у X.

Деталі

Станом на пізній вечір середи деякі інші країни Європейського Союзу (ЄС) також оголосили про подібні кроки через занепокоєння щодо екстремістського насильства та міграції.

На кордоні між Італією та Словенією контроль розпочнеться 21 жовтня і триватиме щонайменше десять днів. Італійський уряд заявив, що метою є «швидке повернення» до безконтрольного перетину кордону, але цей захід, тим не менш, можна продовжити.

Цей крок офіційно спрямований на моніторинг транскордонних переміщень людей і вантажів, і він стався під час періоду нестабільності, пов’язаного з поточною напругою між Ізраїлем і ХАМАС.

Доповнення

У вівторок в Італії заарештували двох осіб, підозрюваних у вербуванні для "Ісламської держави". Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що загрози теракту в Італії немає, але сказав, що країні важливо залишатися пильною.

У понеділок озброєний чоловік туніського походження застрелив двох футбольних уболівальників у Брюсселі, що викликало посилення заходів безпеки в ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія нададуть необхідну підтримку Ізраїлю у його боротьбі

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