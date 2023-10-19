Италия вводит контроль на границе со Словенией из-за опасений нападения экстремистов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Италия в среду временно приостановила действие шенгенских правил Европейского Союза по открытым поездкам, восстановив контроль на границе со Словенией на фоне обострения напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении итальянского правительства, передает УНН.
Цитата
«Интенсификация кризисных горячих точек на границах Европы, особенно после нападения на Израиль, фактически повысила уровень угрозы насильственных действий также внутри Евросоюза», — говорится в заявлении правительства.
«Приостановление действия Шенгенского соглашения о свободном передвижении в Европе стало необходимым... и я беру на себя полную ответственность за это», — написала премьер-министр Италии Джорджия Мелони в X.
Детали
По состоянию на поздний вечер среды некоторые другие страны Европейского союза (ЕС) также объявили о подобных шагах из-за беспокойства по поводу экстремистского насилия и миграции.
На границе между Италией и Словенией контроль начнется 21 октября и продлится не менее десяти дней. Итальянское правительство заявило, что целью является «быстрое возвращение» к бесконтрольному пересечению границы, но эта мера, тем не менее, может быть продолжена.
Этот шаг официально направлен на мониторинг трансграничных перемещений людей и грузов, и он произошел во время периода нестабильности, связанного с текущим напряжением между Израилем и ХАМАС.
Дополнение
Во вторник в Италии арестовали двух человек, подозреваемых в вербовке для "Исламского государства". Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что угрозы теракта в Италии нет, но сказал, что стране важно оставаться бдительной.
В понедельник вооруженный мужчина тунисского происхождения застрелил двух футбольных болельщиков в Брюсселе, что вызвало усиление мер безопасности в ЕС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США, Франция, Германия, Италия и Великобритания окажут необходимую поддержку Израилю в его борьбе