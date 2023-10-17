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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Брюсселі, під час якого вбили двох шведів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Брюсселі в понеділок, під час якого були вбиті двоє шведських футбольних фанів. Про це пише Reuters з посиланням на повідомленні угруповання в Telegram, передає УНН.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Брюсселі, під час якого вбили двох шведів

Деталі

За словами бельгійських чиновників, підозрюваним у вбивстві двох шведських футбольних уболівальників і пораненні ще одного в Брюсселі був 45-річний тунісець.

Йому в 2020 році відхилили заяву на надання притулку, але він продовжував жити в Бельгії нелегально.

Після нічного пошуку поліція застрелила підозрюваного в кафе на півночі Брюсселя.

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Місцеві ЗМІ повідомляли, що нападник застрелив футбольних уболівальників збірної Швеції, в машині яких був ізраїльський прапор.

Очевидці писали, що нападник вигукував "Аллах Акбар!" і заявив про свою приналежність до угруповання "Ісламська держава", стверджуючи, що таким чином "вирішив помститися за мусульман".

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