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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого убили двух шведов

Киев • УНН

 • 290991 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе в понедельник, во время которого были убиты двое шведских футбольных фанов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщении группировки в Telegram, передает УНН.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого убили двух шведов

Детали

По словам бельгийских чиновников, подозреваемым в убийстве двух шведских футбольных болельщиков и ранении еще одного в Брюсселе был 45-летний тунисец.

Ему в 2020 году отклонили заявление на предоставление убежища, но он продолжал жить в Бельгии нелегально.

После ночного поиска полиция застрелила подозреваемого в кафе на севере Брюсселя.

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Местные СМИ сообщали, что нападавший застрелил футбольных болельщиков сборной Швеции, в машине которых был израильский флаг.

Очевидцы писали, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар!" и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство", утверждая, что таким образом "решил отомстить за мусульман".

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