"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого убили двух шведов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе в понедельник, во время которого были убиты двое шведских футбольных фанов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщении группировки в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам бельгийских чиновников, подозреваемым в убийстве двух шведских футбольных болельщиков и ранении еще одного в Брюсселе был 45-летний тунисец.
Ему в 2020 году отклонили заявление на предоставление убежища, но он продолжал жить в Бельгии нелегально.
После ночного поиска полиция застрелила подозреваемого в кафе на севере Брюсселя.
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Местные СМИ сообщали, что нападавший застрелил футбольных болельщиков сборной Швеции, в машине которых был израильский флаг.
Очевидцы писали, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар!" и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство", утверждая, что таким образом "решил отомстить за мусульман".