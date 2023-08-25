Словения присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины - Зеленский

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"Благодарен правительству Словении и лично Премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины", - написал Зеленский в соцсети X.

Глава государства подчеркнул, что "наши страны имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества".

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12 июля страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины", он открыт для подписания любыми странами.