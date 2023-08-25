Словенія приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України - Зеленський

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"Вдячний уряду Словенії та особисто Прем'єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав Зеленський у соцмережі X.

Глава держави наголосив, що "наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти".

Доповнення

12 липня країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Документ має назву "Спільна декларація про підтримку України", він відкритий для підписання будь-якими країнами.