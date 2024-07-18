В Вудстоке Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Республикой Словения. Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

По данным ОП, Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки в течение всего десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей в сфере безопасности.

Словения будет способствовать нашему государству в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, а также гуманитарного разминирования.

В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Напомним

В целом Украина подписала уже 25 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.