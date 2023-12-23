Словакия передала Украине 16 полностью оборудованных автомобилей скорой помощи

Уроженца Чечни посадили в Великобритании за шпионаж за иранским оппозиционным телеканалом

Мохаммед Довтаев был приговорен к 3,5 годам за шпионаж за оппозиционным телеканалом в Лондоне с целью потенциального теракта. Он утверждал, что интересуется архитектурой, но прокуроры доказали, что его целью было выявление уязвимых мест в системе безопасности.