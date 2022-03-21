Слова Байдена ставят российско-американские отношения "на грань разрыва" - МИД рф

Цитата

"21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Дж. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж. Байдена в адрес Президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", - заявили в МИД рф.

Детали

Посла якобы "предупредили", что предпринимаемые против россии по мнению россии "враждебные действия" получат "решительный и твердый отпор".

Также сообщается, что перед Послом поставили вопрос обеспечения "нормальных условий работы" российских диппредставительств в США, "включая гарантии их бесперебойного функционирования".

Контекст

16 марта Джо Байден назвал российского диктатора "военным преступником" из-за войны против Украины, а 17 марта — "смертоносным диктатором и бандитом". Действия россии в Украине являются "бесчеловечными", заявил президент США.