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Слова Байдена ставлять російсько-американські відносини "на межу розриву" - МЗС рф

Слова Байдена ставлять російсько-американські відносини "на межу розриву" - МЗС рф

Київ • УНН

 • 427364 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. До Міністерства закордонних справ російської федерації викликали посла США Джона Саллівана. Йому вручили ноту протесту через слова президента США Джо Байдена на адресу володимира путіна, пише УНН.

Цитата

"21 березня викликаному в Міністерство закордонних справ Російської Федерації Послу США Дж. Саллівану убув зроблений демарш і вручена нота протесту у зв'язку з недавніми неприйнятними висловлюваннями глави Білого дому Дж. Байдена на адресу Президента Росії. Підкреслено, що подібні заяви американського Президента, негідні державного діяча такого високого рангу, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву", - заявили в МЗС рф.

Деталі

Посла нібито "попередили", що "ворожі дії", які вживаються проти росії на думку росії, отримають "рішучу і тверду відсіч".

Також повідомляється, що перед Послом поставили питання забезпечення "нормальних умов роботи" російських диппредставництв в США "включаючи гарантії їх безперебійного функціонування".

Контекст

16 березня Джо Байден назвав російського диктатора "військовим злочинцем" через війну проти України, а 17 березня — "смертоносним диктатором і бандитом". Дії Росії в Україні є "нелюдськими", заявив президент США.

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