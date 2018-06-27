Следствие по делу капитана судна "Норд" продлили до 1 сентября

“По капитану судна „Норд“ продлен срок досудебного расследования до 1 сентября 2018 года”, — сказала пресс-секретарь.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель “Норд” под флагом РФ.

Капитан судна “Норд” и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно “Норд” наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитан был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна “Норд”, которое Москва считает своим.

10 апреля капитану судна “Норд” выдвинули второе подозрение — в незаконном рыбном промысле.

Как сообщал УНН, 8 июня 2018 года суд отказался продлить Горбенко меру пресечения.

После этого в прокуратуре сообщили, что готовят новое подозрение капитану крымского сейнера “Норд” Владимиру Горбенко. В частности, по их информации, два уголовных производства, в которых фигурирует капитан судна “Норд”, объединены в одно и ему будет сообщено о новом подозрении и будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения.