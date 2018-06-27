Слідство у справі капітана судна "Норд" продовжили до 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо капітана кримського сейнера “Норд” Володимира Горбенка продовжено до 1 вересня 2018 року. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.
“По капітану судна „Норд“ продовжено термін досудового розслідування до 1 вересня 2018 року”, — сказала прес-секретар.
Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.
Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.
Міністерство закордонних справ РФ вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.
10 квітня капітану судна “Норд” висунули другу підозру — у незаконному рибному промислі.
Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року суд відмовився продовжити Горбенку запобіжний захід.
Після цього у прокуратурі повідомили, що готують нову підозру капітану кримського сейнера “Норд” Володимиру Горбенку. Зокрема, за їхньою інформацією, два кримінальних провадження, в яких фігурує капітан судна “Норд”, об’єднані в одне і йому буде повідомлено про нову підозру і буде відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу.