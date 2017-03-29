Следствие рассматривает версию теракта в нападении на генконсульство Польши - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Следствие рассматривает несколько версий инцидента с генеральным консульством Польши в Луцке, в том числе террористический акт. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“В ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального Консульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт”, — сказано в заявлении.
В СБУ также заявили, что подобные провокации выгодны только одной стороне — России.
“СБ Украины приложит максимум усилий, чтобы в сжатые сроки установить и задержать виновных. Провокации против Республики Польша, время от времени случаются в Украине, выгодные только одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека”, — говорится в заявлении.
Как сообщается, глава СБУ Василий Грицак сообщил Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине Яна Пекло о мерах, предпринимаемых СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ убеждены, что такие действия агрессора “не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами”.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение “провокацией против генконсульства Польши в Луцке”.