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Следствие рассматривает версию теракта в нападении на генконсульство Польши - СБУ

Киев • УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Следствие рассматривает несколько версий инцидента с генеральным консульством Польши в Луцке, в том числе террористический акт. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“В ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального Консульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт”, — сказано в заявлении.

В СБУ также заявили, что подобные провокации выгодны только одной стороне — России.

“СБ Украины приложит максимум усилий, чтобы в сжатые сроки установить и задержать виновных. Провокации против Республики Польша, время от времени случаются в Украине, выгодные только одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека”, — говорится в заявлении.

Как сообщается, глава СБУ Василий Грицак сообщил Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине Яна Пекло о мерах, предпринимаемых СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ убеждены, что такие действия агрессора “не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами”.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение “провокацией против генконсульства Польши в Луцке”.

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