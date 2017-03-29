Слідство розглядає версію теракту щодо нападу на генконсульство Польщі — СБУ

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Київ • УНН

 • 10082 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт. Про це йдеться у заяві Служби безпеки України, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

“У ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку стався вибух. За попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. На місці працюють слідчо-оперативні групи СБУ та поліції. Слідство розглядає декілька версій інциденту, у тому числі й терористичний акт”, — сказано у заяві.

У СБУ також заявили, що подібні провокації вигідні лише одній стороні — Росії.

“СБ України докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити і затримати винних. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні — Російській Федерації, почерк якої видно здалека”.

Як повідомляється, голова СБУ Василь Грицак поінформував Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні Яна Пєкло про заходи, що вживаються СБУ для розкриття злочину.

У СБУ переконані, що такі дії агресора “не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським та польським народами”.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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