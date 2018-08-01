Следствие по "Госинвестпроекту" завершено и материалы открыты - НАБУ

“Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении расследования 8 лицам, подозреваемым в завладении 259,2 млн грн, предназначенных для реализации ряда национальных проектов. 26 июля 2018 года им и стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления”, - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о:



экс-замглавы “Госинвестпроекта”, который также занимал должность советника директора ГП “Государственная инвестиционная компания”;



бывшего работника “Госинвестпроекта”;



бывшего директора ГП “Государственная инвестиционная компания”;



трех директоров частных предприятий с признаками фиктивности;



двоюродного брата экс-главы “Госинвестпроекта”;



бывшего водителя, помощника экс-главы “Госинвестпроекта”.



Действия каждого из них квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”). После завершения ознакомления с материалами дела в отношении указанных 8 человек будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд. В отношении еще двух человек — одного бывшего работника “Госинвестпроекта” и родного брата экс-главы — досудебное расследование продолжено.

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По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах “Качественная вода”, предусматривающих установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и “Олимпийская надежда-2022”, по которому планировалось возведение инфраструктурных объектов для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Эти инициативы так и не реализовали, а средства — разворовали.

Часть ассигнований, выделенных из государственного бюджета были перечислены предприятиям, подконтрольным бывшим руководителям Госинвестпроекта, а в дальнейшем — направлено на счета предприятий-нерезидентов в банковских учреждениях Латвийской Республики. Впоследствии, как установило следствие, деньги вывели на счет компании, подконтрольной двоюродному брату бывшего главы “Госинвестпроекта”. Ими уплачено за вертолет “Robinson R44” и самолет “Viper SD 4”, которыми пользовался бывший руководитель “Госинвестпроекта”.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года после передачи соответствующих материалов от ГСУ НПУ.

Первое подозрение вручено в августе 2017 года. Впоследствии были установлены других соучастники преступления.

Напоминаем, 24 июля 2018 года НАБУ и САП задержали и сообщили о подозрении десятому вероятном участнику преступной организации с завладением денежными средствами “Госинвестпроекта”.