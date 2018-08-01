Следствие по "Госинвестпроекту" завершено и материалы открыты - НАБУ

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25182 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 86770 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120265 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128064 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167208 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130384 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179899 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

9 марта, 11:40 • 23710 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 64690 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 47508 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 27986 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 36581 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 144898 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 179899 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 187884 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198441 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 167208 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107253 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111523 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113443 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112730 просмотра
Актуальное
Следствие по "Госинвестпроекту" завершено и материалы открыты - НАБУ

Следствие по "Госинвестпроекту" завершено и материалы открыты - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 10204 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Материалы по делу “Госинвестпроекта” открыты для ознакомления сторон в связи с завершением следствия. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.

“Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении расследования 8 лицам, подозреваемым в завладении 259,2 млн грн, предназначенных для реализации ряда национальных проектов. 26 июля 2018 года им и стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления”, - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о:

  • экс-замглавы “Госинвестпроекта”, который также занимал должность советника директора ГП “Государственная инвестиционная компания”;
  • бывшего работника “Госинвестпроекта”;
  • бывшего директора ГП “Государственная инвестиционная компания”;
  • трех директоров частных предприятий с признаками фиктивности;
  • двоюродного брата экс-главы “Госинвестпроекта”;
  • бывшего водителя, помощника экс-главы “Госинвестпроекта”.

Действия каждого из них квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”). После завершения ознакомления с материалами дела в отношении указанных 8 человек будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд. В отношении еще двух человек — одного бывшего работника “Госинвестпроекта” и родного брата экс-главы — досудебное расследование продолжено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы Госинвестпроекта

По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах “Качественная вода”, предусматривающих установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и “Олимпийская надежда-2022”, по которому планировалось возведение инфраструктурных объектов для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Эти инициативы так и не реализовали, а средства — разворовали.

Часть ассигнований, выделенных из государственного бюджета были перечислены предприятиям, подконтрольным бывшим руководителям Госинвестпроекта, а в дальнейшем — направлено на счета предприятий-нерезидентов в банковских учреждениях Латвийской Республики. Впоследствии, как установило следствие, деньги вывели на счет компании, подконтрольной двоюродному брату бывшего главы “Госинвестпроекта”. Ими уплачено за вертолет “Robinson R44” и самолет “Viper SD 4”, которыми пользовался бывший руководитель “Госинвестпроекта”.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года после передачи соответствующих материалов от ГСУ НПУ.

Первое подозрение вручено в августе 2017 года. Впоследствии были установлены других соучастники преступления.

Напоминаем, 24 июля 2018 года НАБУ и САП задержали и сообщили о подозрении десятому вероятном участнику преступной организации с завладением денежными средствами “Госинвестпроекта”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы