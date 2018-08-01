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Слідство по "Держінвестпроекту" завершено і матеріали відкрито - НАБУ

Слідство по "Держінвестпроекту" завершено і матеріали відкрито - НАБУ

Київ • УНН

 • 10204 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Матеріали по справі “Держінвестпроекту” відкрито для ознайомлення сторін у зв’язку із завершенням слідства. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення розслідування 8 особам, підозрюваним у заволодінні 259,2 млн грн, призначених для реалізації низки національних проектів. 26 липня 2018 року їм та стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

  • екс-заступника голови “Держінвестпроекту”, який також обіймав посаду радника директора ДП “Державна інвестиційна компанія”;
  • колишнього працівника “Держінвестпроекту”;
  • колишнього директора ДП “Державна інвестиційна компанія”;
  • трьох директорів приватних підприємств із ознаками фіктивності;
  • двоюрідного брата екс-голови “Держінвестпроекту”;
  • колишнього водія, помічника екс-голови “Держінвестпроекту”.

Дії кожного з них кваліфіковано за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”). Після завершення ознайомлення з матеріалами справи стосовно зазначених 8 осіб буде складений обвинувальний акт для подальшого скерування до суду. Стосовно ще двох осіб — одного колишнього працівника “Держінвестпроекту” та рідного брата екс-голови — досудове розслідування продовжено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо екс-голови Держінвестпроекту

За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проектів. Зокрема, йдеться про проекти “Якісна вода”, що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та “Олімпійська надія-2022”, за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Ці ініціативи так і не реалізували, а кошти — розікрали.

Частину асигнувань, виділених із державного бюджету, перераховано підприємствам, підконтрольним колишнім керівникам Держінвестпроекту, а в подальшому — скеровано на рахунки підприємств-нерезидентів у банківських установах Латвійської Республіки. Згодом, як встановило слідство, гроші вивели на рахунок компанії, підконтрольної двоюрідному брату колишнього голови “Держінвестпроекту”. Ними сплачено за гвинтокрил “Robinson R44” та літак “Viper SD 4”, якими користувався колишній керівник “Держінвестпроекту”.

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 року після передачі відповідних матеріалів від ГСУ НПУ.

Першу підозру вручено в серпні 2017 року. Згодом встановлено інших співучасників злочину.

Нагадуємо, 24 липня 2018 року НАБУ та САП затримали та повідомили про підозру десятому ймовірному учаснику злочинної організації з заволодіння коштами “Держінвестпроекту”.

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