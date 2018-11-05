Следствие проверяет на причастность к убийству Гонгадзе всех тогдашних чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Прокуратура проверяет на причастность к совершению убийства журналиста Георгия Гонгадзе всех лиц из числа тогдашних должностных лиц. Об этом во время круглого стола сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, передает корреспондент УНН.
“Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Также следственным путем проверяются на причастность к совершению преступления все лица из числа бывших должностных лиц, назначен ряд комплексных судебных экспертиз”, — сообщил Лещина.
Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. 2 ноября того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.
Как сообщал УНН, Верховный Суд назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций в отношении экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Заседании состоится 14 ноября. Алексея Пукача планируют доставить в Верховный Суд.
29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.