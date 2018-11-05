Слідство перевіряє на причетність до вбивства Гонгадзе усіх тогочасних посадовців

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прокуратура перевіряє на причетність до скоєння вбивства журналіста Георгія Гонгадзе усіх осіб з кола тогочасних посадових осіб. Про це під час круглого столу повідомив заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, передає кореспондент УНН.