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Слідство перевіряє на причетність до вбивства Гонгадзе усіх тогочасних посадовців

Слідство перевіряє на причетність до вбивства Гонгадзе усіх тогочасних посадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прокуратура перевіряє на причетність до скоєння вбивства журналіста Георгія Гонгадзе усіх осіб з кола тогочасних посадових осіб. Про це під час круглого столу повідомив заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, передає кореспондент УНН.

“Головне слідче управління Генеральної прокуратури продовжує розслідування факту організації та підбурювання до умисного вбивства журналіста Гонгадзе. Також слідчим шляхом перевіряються на причетність до скоєння злочину усі особи з кола колишніх посадових осіб, призначено низку комплексних судових експертиз”, — повідомив Ліщина.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. 2 листопада того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

Як повідомляв УНН, Верховний Суд призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Засіданні відбудеться 14 листопада. Олексія Пукача планують доставити до Верховного Суду.

29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Українські Національні Новини

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