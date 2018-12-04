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Следствие близко к раскрытию имени заказчика нападения на Гандзюк

Следствие близко к раскрытию имени заказчика нападения на Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 9687 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие близко к раскрытию заказчика нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Одессе, передает УНН.

"Следствие близко к юридическому доказательству деятельности заказчика. Заказчика назвать на пресс-конференции - не проблема, проблема - иметь на это все юридические доказанные аргументы. Мы над этим работаем, и это будет сделано", - сказал он.

По словам Генпрокурора, в этом деле были установлены исполнители.

"Сейчас сошлись на понимании ключевой версии. Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета. Следовательно, мы видим более точно и фигуру заказчика..." - подчеркнул Луценко.

Напомним, Луценко заявил, что ключевому фигуранту по делу Гандзюк сообщено о подозрении.

31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. Однако, не пережила нападения. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

Накануне Луценко заявил, что заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены.

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