Следствие близко к раскрытию имени заказчика нападения на Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие близко к раскрытию заказчика нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Одессе, передает УНН.
"Следствие близко к юридическому доказательству деятельности заказчика. Заказчика назвать на пресс-конференции - не проблема, проблема - иметь на это все юридические доказанные аргументы. Мы над этим работаем, и это будет сделано", - сказал он.
По словам Генпрокурора, в этом деле были установлены исполнители.
"Сейчас сошлись на понимании ключевой версии. Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета. Следовательно, мы видим более точно и фигуру заказчика..." - подчеркнул Луценко.
Напомним, Луценко заявил, что ключевому фигуранту по делу Гандзюк сообщено о подозрении.
31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. Однако, не пережила нападения. 4 ноября стало известно о смерти активистки.
Накануне Луценко заявил, что заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены.