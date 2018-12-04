Слідство близьке до розкриття імені замовника нападу на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство близьке до викриття замовника нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це сьогодні сказав під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко в Одесі, передає УНН.
"Слідство близьке до юридичного доказу діяльності замовника. Замовника назвати на прес-конференції - не проблема, проблема - мати на це всі юридичні доведені аргументи. Ми над цим працюємо, і це буде зроблено", - сказав він.
За словами Генпрокурора, у цій справі були встановлені виконавці.
"Зараз зійшлися на розумінні ключової версії. Ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета. А відтак, ми бачимо більш точно і фігуру замовника…" - підкреслив Луценко.
Нагадаємо, Луценко заявив, що ключовому фігуранту у справі Гандзюк повідомлено про підозру.
31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій. Однак, не пережила нападу. 4 листопада стало відомо про смерть активістки.
Напередодні Луценко заявив, що замовники і організатори убивства Гандзюк встановлені.