Слідство близьке до розкриття імені замовника нападу на Гандзюк

"Слідство близьке до юридичного доказу діяльності замовника. Замовника назвати на прес-конференції - не проблема, проблема - мати на це всі юридичні доведені аргументи. Ми над цим працюємо, і це буде зроблено", - сказав він.

За словами Генпрокурора, у цій справі були встановлені виконавці.

"Зараз зійшлися на розумінні ключової версії. Ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета. А відтак, ми бачимо більш точно і фігуру замовника…" - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, Луценко заявив, що ключовому фігуранту у справі Гандзюк повідомлено про підозру.

31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій. Однак, не пережила нападу. 4 листопада стало відомо про смерть активістки.

Напередодні Луценко заявив, що замовники і організатори убивства Гандзюк встановлені.