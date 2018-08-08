Следком Беларуси проводит обыск у еще одного журналиста

“Ко мне пришел Следственный комитет”, — написал Быковский.

Также об обыске сообщила жена журналиста Ольга Быковская.

“У нас обыск. Пришли со следственного. Ищут понятых”, — добавила она.

По данным белорусских СМИ, обыск начался около 8:30. Правоохранители объяснили Быковскому, что пришли проводить проверку и обыск по адресу, а не к нему лично, и что имеют ордер прокурора. Статуса подозреваемого у Быковского нет.

Напомним, в Беларуси задержали уже семерых журналистов портала Tut.by. Задержания проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства “Белта”.