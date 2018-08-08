Слідком Білорусі проводить обшук у ще одного журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Слідчий комітет Білорусі проводить обшук у кореспондента Deutsche Welle в Мінську Павлюка Биковського. Про це Биковський повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
"До мене прийшов Слідчий комітет", - написав Биковський.
Також про обшук повідомила дружина журналіста Ольга Биковська.
"У нас обшук. Прийшли з слідчого. Шукають понятих", - додала вона.
За даними білоруських ЗМІ, обшук почався близько 8:30. Правоохоронці пояснили Биковському, що прийшли проводити перевірку і обшук за адресою, а не до нього особисто, і що мають ордер прокурора. Статусу підозрюваного у Биковського немає.
Нагадаємо, в Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".