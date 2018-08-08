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Слідком Білорусі проводить обшук у ще одного журналіста

Слідком Білорусі проводить обшук у ще одного журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Слідчий комітет Білорусі проводить обшук у кореспондента Deutsche Welle в Мінську Павлюка Биковського. Про це Биковський повідомив у своєму Facebook, передає УНН.

"До мене прийшов Слідчий комітет", - написав Биковський.

Також про обшук повідомила дружина журналіста Ольга Биковська.

"У нас обшук. Прийшли з слідчого. Шукають понятих", - додала вона.

За даними білоруських ЗМІ, обшук почався близько 8:30. Правоохоронці пояснили Биковському, що прийшли проводити перевірку і обшук за адресою, а не до нього особисто, і що мають ордер прокурора. Статусу підозрюваного у Биковського немає.

Нагадаємо, в Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".

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