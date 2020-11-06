Слиденко: КСУ - единственный противовес "турборежиму" "Слуг народа", который "стравливает" людей

"Да, он (КСУ - ред.) делает ошибки. Да, он не идеален, как и любой другой государственный институт. Но это чуть ли не единственный противовес вот этому "турборежима", который они (фракция "Слуга народа" - ред.) запустили и продуцируют спам. Этот спам, вместо того, чтобы регулировать отношения, "стравливает" народ. Посмотрите, что они сделали с ФЛП, тарифам, с налогами. Это Конституционный суд сделал? Может это Верховная Рада со своей бессмысленной правовой политикой. И они боятся, очевидно. Ведь если эти законы зайдут в КСУ, то КСУ их отменит, ведь есть социальные стандарты, которые определены Конституцией, а не "слугами народа". Единственное, что производила эта система - постоянные скандалы", - сказал Слиденко.

Судья отметил, что давление на КСУ началось еще в 2019 году.

"Эти "вбросы" начались еще в прошлом году, когда КСУ собрались переводить в Харьков. Затем собирались обрезать ему полномочия, а сейчас хотят забрать финансирование. Это целенаправленная политика "Слуг народа" по дискредитации Конституционного Суда и по его уничтожению", - отметил Игорь Слиденко.

Напомним, что 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Это вызвало много критики и различных реакций.

Так, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.



Добавим, что представители разных фракций подготовили собственные законопроекты, по урегулированию ситуации вокруг КСУ.