Сліденко: КСУ - єдина противага “турборежиму” "Слуг народу", який “стравлює” людей

“Так, він (КСУ - ред.) робить помилки. Так, він не ідеальний, як і будь-який інший державний інститут. Але це чи не єдина противага ось цьому “турборежиму”, який вони (фракція "Слуга народу" - ред.) запустили й який продукує спам. Цей спам, замість того, щоб регулювати відносини, "стравлює" народ. Подивіться, що вони зробили з ФОПами, з тарифами, з податками. Це Конституційний суд зробив? Чи може це Верховна Рада зі своєю безглуздою правовою політикою. Та й вони бояться, очевидно. Адже якщо ці закони зайдуть у КСУ, то КСУ їх скасує, адже є соціальні стандарти визначені Конституцією, а не “Слугами народу”. Єдине, що продукувала ця система — постійні скандали", - сказав Сліденко.

Суддя відзначив, що тиск на КСУ почався ще в 2019 році.

“Ці “вкиди” почалися ще в минулому році, коли КСУ зібралися переводити в Харків. Потім збиралися обрізати йому повноваження, а зараз хочуть забрати фінансування. Це цілеспрямована політика “Слуг народу” по дискредитації Конституційного Суду й по його знищенню”, - зазначив Ігор Сліденко.

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Це викликало багато критики та різноманітних реакцій.

Так, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.



Додамо, що представники різних фракцій підготували власні законопроекти, щодо урегулювання ситуації навколо КСУ.