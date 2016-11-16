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15 марта, 19:03 • 110645 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153634 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129608 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122722 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108329 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103276 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129024 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Следователя киевской полиции задержали возле управления при получении взятки

Следователя киевской полиции задержали возле управления при получении взятки

Киев • УНН

 • 12076 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Старшего следователя отдела Шевченковского управления полиции Киева задержали во время получения 8000 долларов взятки рядом с помещением управления полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Следователь требовала и получила от гражданина 8000 долларов за непривлечение к ответственности в уголовном производстве и изъятие из материалов вещественных доказательств.

Ее задержали рядом с помещением Шевченковского управления полиции при получении взятки.

Сейчас готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения с отстранением от должности.

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