Следователя киевской полиции задержали возле управления при получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Старшего следователя отдела Шевченковского управления полиции Киева задержали во время получения 8000 долларов взятки рядом с помещением управления полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Следователь требовала и получила от гражданина 8000 долларов за непривлечение к ответственности в уголовном производстве и изъятие из материалов вещественных доказательств.
Ее задержали рядом с помещением Шевченковского управления полиции при получении взятки.
Сейчас готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения с отстранением от должности.