Слідчого київської поліції затримали біля управління під час одержання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Старшого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Києва затримали під час одержання 8 тисяч доларів хабара поруч з приміщенням управління поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.
Слідчий вимагала та одержала від громадянина 8000 доларів за не притягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів.
Її було затримано поряд з приміщенням Шевченківського управління поліції під час одержання хабара.
Наразі готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу з відстороненням від посади.