Следователя ГБР задержали пьяным за рулем автомобиля в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вчера, 26 февраля, полиция остановила автомобиль, за рулем которого оказался следователь Государственного бюро расследований (ГБР) с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Так, 26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Полицийскими составлен протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции - ред.).
"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени", - сообщил директор ГБР Роман Труба.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции при получении неправомерной выгоды 3 тысяч долларов.