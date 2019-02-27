Слідчого ДБР затримали п’яним за кермом автомобіля у Києві

“Так, 26 лютого о 1:30 в Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий ДБР, який мав ознаки алкогольного сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.

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Поліцією складено протокол про адміністративне правопорушення з ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції — ред.).

“Ми дочекаємося результатів перевірки, яку проведе Управління внутрішнього контролю, і після цього будемо приймати рішення стосовно цього працівника. Це не буде затягнуто у часі”, — повідомив Директор ДБР Роман Труба.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання неправомірної вигоди 3 тисяч доларів.