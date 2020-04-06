Следователи полиции АРК сообщили о подозрении участнику захвата украинских военных объектов в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Участнику незаконного вооруженного формирования "добровольная народная дружина "Рубеж" сообщено о подозрении в создании и деятельности на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"...фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (Создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что полицейские установили, что подозреваемый входил в состав незаконного вооруженного формирования "добровольная народная дружина "Рубеж".
"В марте 2014 года злоумышленник участвовал в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе и противолодочного корвета "Хмельницкий", который принадлежит Военно-морским силам Украины", - отмечается в сообщении.
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