Слідчі поліції АРК повідомили про підозру учаснику захоплення українських військових об'єктів у 2014 році

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Учаснику незаконного збройного формування "добровільна народна дружина "Рубеж" повідомлено про підозру у створенні та діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"…фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поліцейські встановили, що підозрюваний входив до складу незаконного збройного формування "добровільна народна дружина "Рубеж".

"У березні 2014 року зловмисник брав участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у місті Севастополі та протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ оголосила у розшук так званого "міністра транспорту ДНР".

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