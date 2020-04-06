Слідчі поліції АРК повідомили про підозру учаснику захоплення українських військових об'єктів у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Учаснику незаконного збройного формування "добровільна народна дружина "Рубеж" повідомлено про підозру у створенні та діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"…фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські встановили, що підозрюваний входив до складу незаконного збройного формування "добровільна народна дружина "Рубеж".
"У березні 2014 року зловмисник брав участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у місті Севастополі та протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ оголосила у розшук так званого "міністра транспорту ДНР".