Следственные действия, которые проводились на ХАЭС, проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства - Генпрокуратура
Киев • УНН
Следственные действия на Хмельницкой АЭС связаны с уголовным производством о возможной растрате 12 млн грн при закупках.
Следственные действия, которые проводились сегодня, 25 июня, на Хмельницкой атомной электростанции, проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Детали
Как рассказали в ОГП, следственные действия, которые проводились на Хмельницкой атомной электростанции, проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства.
Оно было открыто по факту возможной растраты и завладения 12 миллионами гривен при проведении публичных закупок товаров для ХАЭС.
Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Напомним
На площадке Хмельницкой атомной электростанции 25 июня уполномоченные правоохранительные органы проводят следственные действия, касающиеся закупок в предыдущие годы.