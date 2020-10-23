SkyUp готов подключиться к SmartTicket
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Авиакомпания "SkyUp" технически готова подключиться к системе "SmartTicket". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе "SkyUp".
"Со своей стороны авиакомпания SkyUp технически готова к запуску проекта", - отметили в авиакомпании.
В "SkyUp" добавили, что положительно оценивают развитие диджитал-сервисов в Украине, и поддерживают инициативу создания системы SmartTicket.
"Мы рады, что отныне сможем предложить еще больше возможностей для наших пассажиров", - отметили в авиакомпании.
Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий запустил новый сервис для пассажиров - SmartTicket. Это единственный билет, который включает в себя все приобретенные билеты и имеет ряд преимуществ для пассажиров.
"Для начала на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского э-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым э-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени", - рассказал Криклий.
Авиаперевозки SkyUp и автобусные перевозки - Gunsel Lines - присоединятся к системе с ноября месяца.