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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59922 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 85250 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103421 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 100039 просмотра

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SkyUp готов подключиться к SmartTicket

SkyUp готов подключиться к SmartTicket

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Авиакомпания "SkyUp" технически готова подключиться к системе "SmartTicket". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе "SkyUp".

"Со своей стороны авиакомпания SkyUp технически готова к запуску проекта", - отметили в авиакомпании.

В "SkyUp" добавили, что положительно оценивают развитие диджитал-сервисов в Украине, и поддерживают инициативу создания системы SmartTicket.

"Мы рады, что отныне сможем предложить еще больше возможностей для наших пассажиров", - отметили в авиакомпании.

Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий запустил новый сервис для пассажиров - SmartTicket. Это единственный билет, который включает в себя все приобретенные билеты и имеет ряд преимуществ для пассажиров.

"Для начала на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского э-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым э-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени", - рассказал Криклий.

Авиаперевозки SkyUp и автобусные перевозки - Gunsel Lines - присоединятся к системе с ноября месяца.

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