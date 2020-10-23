SkyUp готовий підключитися до SmartTicket

"Зі свого боку авіакомпанія SkyUp технічно готова до запуску проекту", - зазначили в авіакомпанії.

У "SkyUp" додали, що позитивно оцінюють розвиток діджитал-сервісів в Україні, і підтримують ініціативу створення системи SmartTicket.

"Ми раді, що відтепер зможемо запропонувати ще більше можливостей для наших пасажирів", - наголосили в авіакомпанії.

Нагадаємо, у вересні міністр інфраструктури Владислав Криклій запустив новий сервіс для пасажирів - SmartTicket. Це єдиний квиток, що включає в себе всі придбані квитки і має низку переваг для пасажирів.

"Для початку на першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого прямування і міського е-квитка в Києві. У майбутньому ми хочемо, щоб всі види транспорту - поїзди, автобуси, літаки і громадський транспорт були пов'язані єдиним е-квитком. Це зручність для пасажирів і значна економія часу", - розповів Криклій.

Авіаперевезення SkyUp і автобусні перевезення - Gunsel Lines – приєднаються до системи з листопада місяця.