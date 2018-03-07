Sky News: глава британского МВД проведет заседание комитета COBRA из-за инцидента в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд проведет в среду заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), посвященное обстоятельствам инцидента в Солсбери, когда в результате воздействия неизвестного вещества пострадали экс-полковник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.
Согласно распространенной информации, во время заседания, назначенного на 10:45 (12:45 по киевскому времени), его участники обсудят ход расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.
Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела заседание Национального совета по безопасности в связи с данным делом. В канцелярии премьера журалисту ТАСС заявили, что Мэй не будет делать поспешных суждений по этому инциденту, учитывая, что расследование продолжается. Его возглавили эксперты контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, хотя версия теракта официально отвергается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британия может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления шпиона - Джонсон
Напомним, вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году. Информации о веществе, которую могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало. Версия, которая была озвучена в ночь на вторник рядом британских газет, пока так и остается основной: Скрипаль и его дочь могли быть отравлены фентанилом - синтетическим опиоидным анальгетиком, который более чем в 100 раз сильнее героина. Однако официально любой версии представлено не было.