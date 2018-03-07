Sky News: глава британського МВС проведе засідання комітету COBRA через інцидент у Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Глава МВС Великої Британії Ембер Радд проведе в середу засідання надзвичайного урядового комітету COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), присвячене обставинам інциденту в Солсбері, коли внаслідок впливу невідомої речовини постраждали екс-полковник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News.
Згідно з поширеною інформацією, під час засідання, призначеного на 10:45 (12:45 за київським часом), його учасники обговорять хід розслідування справи про отруєння колишнього полковника ГРУ і його дочки.
Раніше у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела засідання Національної ради з безпеки у зв'язку з даною справою. У канцелярії прем'єра журалісту ТАРС заявили, що Мей не робитиме поспішних суджень щодо цього інциденту з огляду на те, що розслідування триває. Його очолили експерти контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду, хоча версія теракту офіційно відкидається.
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Нагадаємо, речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році. Інформації про речовину, яку могло бути використано для отруєння колишнього шпигуна МІ-6 (служби зовнішньої розвідки Великої Британії), вкрай мало. Версія, яка була озвучена в ніч на вівторок рядом британських газет, поки так і залишається основною: Скрипаль і його дочка могли бути отруєні фентанилом — синтетичним опіоїдним анальгетиком, який більш ніж у 100 разів сильніший героїну. Однак офіційно будь-якої версії представлено не було.