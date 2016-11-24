Сквер имени В.Сосюры планируют создать в Киеве

Соответствующему скверу предлагается присвоить имя известного писателя, поэта-лирика Владимира Сосюры. Ориентировочная площадь этого земельного участка 0,183 га.

Также комиссия согласовала создание сквера на земельном участке, который граничит с жилым домом на улице Тарасовской, 23/25 в Голосеевском районе столицы. Площадь зеленой зоны - 0,03 га.

Согласовать соответствующие решения должна также постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики, после этого их вынесут на пленарное заседание КГС.