Сквер имени В.Сосюры планируют создать в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета депутаты согласовали предоставление статуса сквера земельному участку на улице Харьковское шоссе, 9-13 в Днепровском районе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.
Соответствующему скверу предлагается присвоить имя известного писателя, поэта-лирика Владимира Сосюры. Ориентировочная площадь этого земельного участка 0,183 га.
Также комиссия согласовала создание сквера на земельном участке, который граничит с жилым домом на улице Тарасовской, 23/25 в Голосеевском районе столицы. Площадь зеленой зоны - 0,03 га.
Согласовать соответствующие решения должна также постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики, после этого их вынесут на пленарное заседание КГС.