Сквер імені В.Сосюри планують створити у Києві

Відповідному скверу пропонується присвоїти ім’я відомого письменника, поета-лірика Володимира Сосюри. Орієнтовна площа цієї земельної ділянки 0,183 га.

Також комісія погодила створення скверу на земельній ділянці, що межує з житловим будинком на вулиці Тарасівській, 23/25 у Голосіївському районі столиці. Площа зеленої зони — 0,03 га.

Погодити відповідні рішення має також постійна комісія Київради з питань екологічної політики, після цього їх винесуть на пленарне засідання КМР.