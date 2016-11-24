Сквер імені В.Сосюри планують створити у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради депутати погодили надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Харківське шосе, 9-13 у Дніпровському районі. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.
Відповідному скверу пропонується присвоїти ім’я відомого письменника, поета-лірика Володимира Сосюри. Орієнтовна площа цієї земельної ділянки 0,183 га.
Також комісія погодила створення скверу на земельній ділянці, що межує з житловим будинком на вулиці Тарасівській, 23/25 у Голосіївському районі столиці. Площа зеленої зони — 0,03 га.
Погодити відповідні рішення має також постійна комісія Київради з питань екологічної політики, після цього їх винесуть на пленарне засідання КМР.