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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103141 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105805 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107779 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106541 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115741 просмотра

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Скрипник о выигрыше над "Шахтером": нам улыбнулось счастье обыграть такую команду

Скрипник о выигрыше над "Шахтером": нам улыбнулось счастье обыграть такую команду

Киев  •  УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник прокомментировал прошедшую встречу с донецким “Шахтером” в которой “горняки” потерпели второе фиаско в чемпионате Украины в этом сезоне (1:0). Слова специалиста приводит сайт луганчан, передает УНН.

Бывший наставник “Вердера” начал об игре при пустых трибунах вызванную вспышкой коронавируса в мире.

“Мы впервые играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче. Но сейчас, те события, которые происходят во всем мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Подождем вторника”, — признался рулевой “Зари”.

Также специалист отметил, что не каждый раз приобретается положительный результат в матчах против таких команд, как “Шахтер”.

“Те подсказки, которые тренер иногда выкрикивает, сегодня доходили до игроков, так как слышно было все. Резюмируя, скажу, что мы готовы ко всему. К паузам или прекращения чемпионата. Но сегодня мы рады, что обыграли “Шахтер”. Не каждый раз побьешь эту команду. Мы дважды в первой части играли и, при хорошей игре, дважды уступили. Сегодня нам удалось победить, и вся борьба еще впереди. Готовимся с позитивом. Такие игры добавляют уверенности на будущее. Сегодня нам действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как “Шахтер”, — отметил Скрипник.

Напомним, что “Заря” набрала 46 очков и поднялась на второе место в УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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