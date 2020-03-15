Скрипник о выигрыше над "Шахтером": нам улыбнулось счастье обыграть такую команду

Бывший наставник “Вердера” начал об игре при пустых трибунах вызванную вспышкой коронавируса в мире.

“Мы впервые играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче. Но сейчас, те события, которые происходят во всем мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Подождем вторника”, — признался рулевой “Зари”.

Также специалист отметил, что не каждый раз приобретается положительный результат в матчах против таких команд, как “Шахтер”.

“Те подсказки, которые тренер иногда выкрикивает, сегодня доходили до игроков, так как слышно было все. Резюмируя, скажу, что мы готовы ко всему. К паузам или прекращения чемпионата. Но сегодня мы рады, что обыграли “Шахтер”. Не каждый раз побьешь эту команду. Мы дважды в первой части играли и, при хорошей игре, дважды уступили. Сегодня нам удалось победить, и вся борьба еще впереди. Готовимся с позитивом. Такие игры добавляют уверенности на будущее. Сегодня нам действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как “Шахтер”, — отметил Скрипник.

Напомним, что “Заря” набрала 46 очков и поднялась на второе место в УПЛ.