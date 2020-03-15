Скрипник про виграш над "Шахтарем": нам посміхнулося щастя обіграти таку команду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Головний тренер “Зорі” Віктор Скрипник прокоментував минулу зустріч з донецьким “Шахтарем” в якій “гірники” зазнали другого фіаско в чемпіонаті України цього сезону (1:0). Слова фахівця приводить сайт луганчан, передає УНН.
Колишній наставник “Вердера” розпочав про гру при порожніх трибунах викликану спалахом коронавірусу в світі.
“Ми перший раз грали без уболівальників. Це накладає негативний відбиток. Коли ти граєш вдома і бачиш, що трибуни живуть і підтримують твою команду, від цього завжди легше. Але зараз, ті події, які відбуваються в усьому світі, накладають відбиток. Якщо зараз буде пауза і ми розуміємо, що чемпіонат не закінчується, то готуємося далі. Почекаємо вівторка”, — зізнався рульовий “Зорі”.
Також фахівець відзначив, що не кожного разу здобувається позитивний результат у матчах проти таких команд, як “Шахтар”.
“Ті підказки, які тренер іноді викрикує, сьогодні доходили до гравців, так як чутно було все. Резюмуючи, скажу, що ми готові до всього. До паузи або припинення чемпіонату. Але сьогодні ми раді, що обіграли “Шахтар”. Не кожен раз поб’єш цю команду. Ми двічі в першій частині грали і, при хорошій грі, двічі поступилися. Сьогодні нам вдалося перемогти, і вся боротьба ще попереду. Готуємося з позитивом. Такі ігри додають впевненості на майбутнє. Сьогодні нам дійсно посміхнулося щастя обіграти таку команду, як “Шахтар”, — наголосив Скрипник.
Нагадаємо, що “Зоря” набрала 46 очок і піднялася на друге місце в УПЛ.