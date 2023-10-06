Скорректировал удар по крупнейшему рынку Украины: российский информатор получил 12 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. 12-летний срок заключения получил информатор Главного управления Генштаба Вооруженных сил рф (известного как гру). Злоумышленник корректировал российские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Как установило следствие, осужденным является местный житель, который после начала полномасштабного вторжения рф «сливал» в российский Телеграм-бот информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.
Таким образом, он попал в поле зрения российской военной разведки, которая позже дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.
Именно по его «наводке» в прошлом году оккупанты обстреляли местный рынок «Барабашово», который является крупнейшим торговым учреждением Украины.
Кроме того, установлено, что он собирал разведданные о местах расположения Сил обороны на территории областного центра. Больше всего его интересовали локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений украинских войск в направлении Восточного фронта.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе 2022 года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 12 лет тюремного заключения.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
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