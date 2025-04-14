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Сколько в Украине выявили больных туберкулезом в марте: ЦОЗ озвучил цифры

Киев • УНН

 • 7930 просмотра

В марте 2025 года в Украине было зафиксировано 1375 случаев туберкулеза, из которых 1028 новых. Большинство больных имеют легочную форму.

Сколько в Украине выявили больных туберкулезом в марте: ЦОЗ озвучил цифры

В марте 2025 года в Украине было зафиксировано 1375 человек с наличием заболевания туберкулезом. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

По данным центра, в марте зафиксировали 1028 новых случаев заболевания. Более 280 человек имеют болезнь с рецидивом, 289 человек из общего количества имели лекарственно-устойчивую форму туберкулеза. Среди других 67 пациентов - лица, возобновившие лечение; лица после неудачного курса лечения; пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения.

У 1296 человек с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а у 79 - внелегочная. Из общего количества туберкулезом в марте заболели 1050 мужчин и 325 женщин. 248 пациентов имели ВИЧ-положительный статус. В марте 2025 года вылечились от туберкулеза 1072 человека

- добавили в Центре общественного здоровья.

Напомним

Недавно Украина получила 170 тысяч доз вакцины БЦЖ для профилактики туберкулеза среди младенцев. Это произошло в рамках международного партнерства, направленного на поддержку национальной программы иммунизации.

Евгений Устименко

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