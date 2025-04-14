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Financial Times

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The Guardian

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Скільки в Україні виявили хворих на туберкульоз у березні: ЦГЗ озвучив цифри

Київ • УНН

 • 8035 перегляди

У березні 2025 року в Україні було зафіксовано 1375 випадків туберкульозу, з яких 1028 нових. Більшість хворих мають легеневу форму.

Скільки в Україні виявили хворих на туберкульоз у березні: ЦГЗ озвучив цифри

У березні 2025 року в Україні було зафіксовано 1375 людей з наявністю захворювання на туберкульоз. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

За даними центру, у березні зафіксували 1028 нових випадків захворювання. Понад 280 осіб мають хворобу із рецидивом, 289 осіб із загальної кількості мали лікарсько-стійку форму туберкульозу. Серед інших 67 пацієнтів є особи, що відновили лікування; особи після невдалого курсу лікування; пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

У 1296 людей з туберкульозом виявлено легеневу форму захворювання, а у 79 - позалегеневу. Із загальної кількості на туберкульоз у березні захворіли 1050 чоловіків та 325 жінок. 248 пацієнтів мали ВІЛ-позитивний статус. У березні 2025 року вилікувалося від туберкульозу 1072 людини

- додали у Центрі громадського здоров’я.

Нагадаємо

Нещодавно Україна отримала 170 тисяч доз вакцини БЦЖ для профілактики туберкульозу серед немовлят. Це відбулось в межах міжнародного партнерства, спрямованого на підтримку національної програми імунізації.

Євген Устименко

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